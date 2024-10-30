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В Тольятти запустили новый муниципальный маршрут

В Тольятти, в целях оптимизации транспортного обслуживания пассажиров и обеспечения потребности в регулярных перевозках, запущен новый муниципальный маршрут.

Источник: Коммерсантъ

Это следует из распоряжения, подписанного первым заместителем главы Тольятти Андреем Дроботовым и размещенного 30 октября на сайте горадминистрации.

Речь идет о маршрутке № 103, которая должна осуществлять движение между КВЦ АвтоВАЗа и торговым центром «Вега» через улицы Цеховая, Северная, Борковская, Коммунальная, Полякова, Ворошилова, Дзержинского и Юбилейная.

К пассажирским перевозкам на этом маршруте допускаются транспортные средства не более чем 15-летнего возраста. Транспорт будет передвигаться с остановками только в установленных остановочных пунктах.

Сведения о новом маршруте должны быть внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, говорится в документе.