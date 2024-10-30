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«Погодные качели» придут в Иркутскую область в ноябре

Жителей региона ждут погодные качели.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начало ноября, конечно, порадует жителей региона плюсовыми дневными температурами. Правда, ночи обещают холода до −25 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в западных и северо-западных районах 1 ноября может пройти снег и мокрый снег. Порывы ветра будут при этом достигать 14 м/с. Что касается ночных температур, то в среднем по региону они будут колебаться от −7 до −17. А вот в Катангском районе столбик термометра в темное время суток опустится до −20…-25 градусов.

— 2 ноября облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью −5…-10, при прояснении −15…-20, — поделились в метеобюро.

Днем 2 ноября в регионе воздух прогреется до +3…-2 градусов. И только местами температуры составят −5…-10 градусов. Так что лучше быть готовыми к погодным качелям.