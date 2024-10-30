«Погодные качели» придут в Иркутскую область в ноябре

Начало ноября, конечно, порадует жителей региона плюсовыми дневными температурами. Правда, ночи обещают холода до −25 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в западных и северо-западных районах 1 ноября может пройти снег и мокрый снег. Порывы ветра будут при этом достигать 14 м/с. Что касается ночных температур, то в среднем по региону они будут колебаться от −7 до −17. А вот в Катангском районе столбик термометра в темное время суток опустится до −20…-25 градусов.