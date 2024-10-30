Камышин скорбит по ушедшему из жизни сыну легендарного летчика Маресьева

30 октября стало известно о кончине сына легендарного летчика Алексея Маресьева. Герой войны родился и вырос в Камышине Волгоградской области. Виктор Маресьев часто бывал в регионе и внес огромный вклад в патриотическое развитие. Он помогал сохранять историческую память и увековечивать имена известных солдат.
Как рассказал сайту volgograd.kp.ru глава городского округа Станислав Зинченко, сын выдающегося бойца скончался на 79-ом году жизни.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виктора Маресьева, а также всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.