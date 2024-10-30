Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камышин скорбит по ушедшему из жизни сыну легендарного летчика Маресьева

Умер сын легендарного летчика Виктор Маресьев.

Источник: Комсомольская правда

30 октября стало известно о кончине сына легендарного летчика Алексея Маресьева. Герой войны родился и вырос в Камышине Волгоградской области. Виктор Маресьев часто бывал в регионе и внес огромный вклад в патриотическое развитие. Он помогал сохранять историческую память и увековечивать имена известных солдат.

Как рассказал сайту volgograd.kp.ru глава городского округа Станислав Зинченко, сын выдающегося бойца скончался на 79-ом году жизни.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виктора Маресьева, а также всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.