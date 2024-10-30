В 2025 году количество выходных составит 120 дней

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением январских праздников. В будущем году будут перенесены следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января на среду 31 декабря, с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.