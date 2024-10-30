В 2025 году количество выходных составит 120 дней

Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ опубликовало производственный календарь на 2025 год. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 245, а выходных и праздничных — 120 дней.
Согласно производственному календарю, нерабочими праздничными днями в Татарстане в 2025 году являются:
с 1 по 6 января и 8 января — новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
30 августа — День Республики Татарстан;
4 ноября — День народного единства;
6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;
Ураза-байрам;
Курбан-байрам.
Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются указом раиса Татарстана. По информации Духовного управления мусульман республики, предварительной датой празднования Ураза-байрам будет 30 марта, Курбан-байрам — 6 июня.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением январских праздников. В будущем году будут перенесены следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января на среду 31 декабря, с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.