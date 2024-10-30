Омичи предпочитают покупать недвижимость в Питере нежели чем в Москве

А вот столица заняла лишь 4 место по привлекательности для вложения финансов. К слову, в Омскую область собираются переехать больше 340 человек. По крайней мере недвижимость здесь они купили дистанционно. Такой формат оформления сделки выбирали в последнее время на четверть чаще, чем в прошлом квартале.