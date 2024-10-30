Омичи предпочитают покупать недвижимость в Питере нежели чем в Москве

Жители Омска всё чаще выбирают недвижимость в Ленинградской области, отдавая предпочтение ей, а не Москве. Об этом рассказали в Управлении Росреестра по Омской области. По статистике омичи чаще покупают недвижимость именно в Северной столице, нежели в шумной Москве.
По данным третьего квартала 2024 года с июля по сентябрь количество заявлений на дистанционную регистрацию прав на недвижимость омичей в других городах выросло на 14%. Именно Санкт-Петербург занял первое место среди предпочтительных омичами городов, опередив столицу. Новосибирская область и Краснодарский край заняли второе и третье место по предпочтениям соответственно.
А вот столица заняла лишь 4 место по привлекательности для вложения финансов. К слову, в Омскую область собираются переехать больше 340 человек. По крайней мере недвижимость здесь они купили дистанционно. Такой формат оформления сделки выбирали в последнее время на четверть чаще, чем в прошлом квартале.