Сильный дождь будет идти в Самарской области 31 октября

В четверг, 31 октября 2024 года, в Самарской области будет идти сильный дождь. Жителей предупредили об осадках. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Объявлен желтый уровень опасности. Днем местами в Самарской области ожидается сильный дождь», — консультация получена от «Приволжского УГМС».
Из-за ухудшения погоды жителей региона просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям лучше соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Напомним, в Самарской области 30 октября выпал первый снег. Кадрами поделились жители Похвистнево. На предстоящей неделе будет неустойчивая, по-осеннему пасмурная, сырая, умеренно теплая погода. В конце недели пройдут осадки преимущественно в виде снега, которые местами приведут к образованию гололедицы.