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Сильный дождь будет идти в Самарской области 31 октября

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя днем 31 октября.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 31 октября 2024 года, в Самарской области будет идти сильный дождь. Жителей предупредили об осадках. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Объявлен желтый уровень опасности. Днем местами в Самарской области ожидается сильный дождь», — консультация получена от «Приволжского УГМС».

Из-за ухудшения погоды жителей региона просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям лучше соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Напомним, в Самарской области 30 октября выпал первый снег. Кадрами поделились жители Похвистнево. На предстоящей неделе будет неустойчивая, по-осеннему пасмурная, сырая, умеренно теплая погода. В конце недели пройдут осадки преимущественно в виде снега, которые местами приведут к образованию гололедицы.