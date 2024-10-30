На этой неделе в Пермском крае наступит метеорологическая зима

Во второй половине текущей недели на территории Пермского края наступит метеорологическая зима. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, это означает, что средняя температура воздуха перейдет через ноль градусов. После этого сумма накопленных отрицательных температур будет превышать сумму положительных температур.
Отмечается, что средняя дата начала метеорологической зимы в Пермском крае — 31 октября. Однако в нынешнем году это произойдет на пару дней позже нормы.
Также к концу недели ожидается установление снежного покрова. Отмечается, что если снег, который выпадет со 2 по 4 ноября и в последующие дни не растает, то устойчивый снежный покров сформируется раньше нормы на неделю.
Ранее сообщалось, что в выходные в Прикамье пройдут существенные снегопады при уже отрицательной температуре −1…-3 градуса. К воскресенью, 3 ноября, снежный покров сформируется на всей территории региона. А к понедельнику, 4 ноября, его высота в отдельных районах может достигать более 10 сантиметров.