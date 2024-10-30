Минчанин перестарался в желании помириться с бывшей девушкой и заплатит 20 тысяч

Так, 18-летний минчанин поздно вечером пришел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать к бывшей девушке, с которой он хотел помириться. Фигурант долго ждал общественный транспорт, разозлился и стал ногами разбивать остекление на остановке. Разгромив остановку, молодой человек перешел на другой остановочный пункт, и там вымещая злость, разбил стеклянное перекрытие.