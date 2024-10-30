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Минчанин перестарался в желании помириться с бывшей девушкой и заплатит 20 тысяч

Минчанин хотел помириться с бывшей девушкой, но заплатит 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске молодой человек хотел помириться с бывшей девушкой, но вместо этого заплатит 20 тысяч белорусских рублей, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, 18-летний минчанин поздно вечером пришел на остановку общественного транспорта, чтобы поехать к бывшей девушке, с которой он хотел помириться. Фигурант долго ждал общественный транспорт, разозлился и стал ногами разбивать остекление на остановке. Разгромив остановку, молодой человек перешел на другой остановочный пункт, и там вымещая злость, разбил стеклянное перекрытие.

После этого хулиган пошел домой, где его вскоре задержали милиционеры.

— Свое поведение хулиган объяснил тем, что был пьян и хотел помириться с бывшей девушкой. Раньше у него не было судимости, — прокомментировали в пресс-службе.

Минчанина будут судить, но еще он должен будет возместить ущерб, который превысил 20 тысяч белрублей. Так как в Беларуси ущерб, причиненный городскому имуществу, в том числе зданиям, сооружениям и другим объектам, взыскивается с виновного лица в стократном размере.

Кроме того, маршрутка и микроавтобус столкнулись на встречной полосе в Минске.

Еще бойцы спецназа «Рысь» задержали smm-специалиста за обман на 60 тыс руб в Пинске.