Создан прототип ОС на базе Linux для устройств промышленной автоматизации

«Проводимые коллективом МЭИ исследования по созданию отечественной сборки операционной системы на базе Linux в будущем позволят обеспечить кибербезопасность и надежность программируемых логических контроллеров. Этот проект не только способствует замене зарубежных решений, но и укреплению технологического суверенитета России, открывая новые горизонты для внедрения российских технологий в автоматизацию производств и электроэнергетику», — рассказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба.