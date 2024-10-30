Создан прототип ОС на базе Linux для устройств промышленной автоматизации

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета МЭИ разработали прототип отечественной операционной системы (ОС) на базе Linux для программируемых логических контроллеров, которые используются в устройствах промышленной автоматизации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Проводимые коллективом МЭИ исследования по созданию отечественной сборки операционной системы на базе Linux в будущем позволят обеспечить кибербезопасность и надежность программируемых логических контроллеров. Этот проект не только способствует замене зарубежных решений, но и укреплению технологического суверенитета России, открывая новые горизонты для внедрения российских технологий в автоматизацию производств и электроэнергетику», — рассказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба.
Результаты тестирования полученных сборок операционной системы на базе ядра Linux, по информации пресс-службы, удовлетворяют основные требования к современным встраиваемым операционным системам, которые используются в электроэнергетике для систем релейной защиты, автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами, говорится в сообщении.
Отмечается, что по мере появления отечественных альтернатив необходимых микросхем навыки и опыт проектных групп будет использован для создания полностью отечественного решения.