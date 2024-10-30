На юго-западе Челябинской области 31 октября пройдет снег

Небо повсеместно будет завтра облачным с периодическими прояснениями. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, о чем сегодня также предупреждал Росавтодор. В темное время суток существенных осадков не ожидается, а вот днем, как уже было сказано, местами пройдет мокрый снег. Градусники покажут от ноля до +5 тепла.