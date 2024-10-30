На юго-западе Челябинской области 31 октября пройдет снег

Челябинскую область постепенно накрывает Северо-Атлантический циклон, что выражается во все более интенсивных осадках. Совсем скоро южноуральцам обещают настоящие метели, однако в четверг, 31 октября, небольшой снег пройдет только в юго-западных районах. Такой прогноз сегодня опубликовал региональный гидрометцентр.
Небо повсеместно будет завтра облачным с периодическими прояснениями. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, о чем сегодня также предупреждал Росавтодор. В темное время суток существенных осадков не ожидается, а вот днем, как уже было сказано, местами пройдет мокрый снег. Градусники покажут от ноля до +5 тепла.
Погода в областном центре обещает быть сухой. Ночью температура воздуха упадет до −3 градусов Цельсия, днем будет колебаться от +2 до +4.