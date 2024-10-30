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На юго-западе Челябинской области 31 октября пройдет снег

На дорогах гололедица.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

Челябинскую область постепенно накрывает Северо-Атлантический циклон, что выражается во все более интенсивных осадках. Совсем скоро южноуральцам обещают настоящие метели, однако в четверг, 31 октября, небольшой снег пройдет только в юго-западных районах. Такой прогноз сегодня опубликовал региональный гидрометцентр.

Небо повсеместно будет завтра облачным с периодическими прояснениями. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, о чем сегодня также предупреждал Росавтодор. В темное время суток существенных осадков не ожидается, а вот днем, как уже было сказано, местами пройдет мокрый снег. Градусники покажут от ноля до +5 тепла.

Погода в областном центре обещает быть сухой. Ночью температура воздуха упадет до −3 градусов Цельсия, днем будет колебаться от +2 до +4.