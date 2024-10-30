Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей

В Министерстве образования сообщили о начале работы горячей линии для белорусских учителей.
Так, в среду, 30 октября, в Минобразования работает телефон «горячей линии», куда могут обратиться педагоги. Учителям предложили задавать вопросы, связанные с выполнением ими несвойственных функций, в том числе, можно сообщить об излишнем документообороте в учреждениях образования.
Горячая линия Минобразования работает с 09.00 утра до 18.00 часов по номеру (+375 17) 222 — 43 — 12.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал бюрократическую писанину в школах: «Учитель не должен писать какие-то отчеты».
Также белорусский президент продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.