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Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей

Горячая линия по «лишней» работе учителей открыта в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сообщили о начале работы горячей линии для белорусских учителей.

Так, в среду, 30 октября, в Минобразования работает телефон «горячей линии», куда могут обратиться педагоги. Учителям предложили задавать вопросы, связанные с выполнением ими несвойственных функций, в том числе, можно сообщить об излишнем документообороте в учреждениях образования.

Горячая линия Минобразования работает с 09.00 утра до 18.00 часов по номеру (+375 17) 222 — 43 — 12.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал бюрократическую писанину в школах: «Учитель не должен писать какие-то отчеты».

Также белорусский президент продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.