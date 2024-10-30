Минобразования Беларуси открыло горячую линию по «лишней» работе учителей

Так, в среду, 30 октября, в Минобразования работает телефон «горячей линии», куда могут обратиться педагоги. Учителям предложили задавать вопросы, связанные с выполнением ими несвойственных функций, в том числе, можно сообщить об излишнем документообороте в учреждениях образования.