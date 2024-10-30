Вслед за Волгоградом решил взимать туристический налог и Волжский

Ранее сообщалось о том, что турналог вводится в городе-герое Волгограде. Волжане не стали ничего особо изобретать и ставку налога оставили такой же, как и в областном центре. В течение 5 лет она постепенно будет повышаться от 1 до 5 процентов от налогооблагаемой базы. Депутаты поправку поддержали единогласно. Народные избранники уточнили, что документ принят для приведения правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.