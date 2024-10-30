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Вслед за Волгоградом решил взимать туристический налог и Волжский

Волжане и ставку налога оставили такой же, как и в областном центре.

Туристический налог решил взимать и город-спутник Волгограда Волжский. Его введение уже одобрено на заседании Волжской городской Думы. И теперь его станут брать с туристов, которые будут останавливаться в гостиницах уже с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что турналог вводится в городе-герое Волгограде. Волжане не стали ничего особо изобретать и ставку налога оставили такой же, как и в областном центре. В течение 5 лет она постепенно будет повышаться от 1 до 5 процентов от налогооблагаемой базы. Депутаты поправку поддержали единогласно. Народные избранники уточнили, что документ принят для приведения правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

туризм и отдых