Власти Ростовской области планируют открыть водное сообщение с Мариуполем

Между Ростовской областью и Мариуполем планируют организовать водное пассажирское сообщение. Реализовать эту цель намерены с помощью новых судов на подводных крыльях. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев.
— В целях расширения географии пассажирских перевозок ожидается поставка судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Эксплуатировать этот транспорт планируется в границах от Таганрога до Романовской, с перспективой организации перевозок до города Калач-на-Дону Волгоградской области, а также до Мариуполя, — сказал Виталий Кушнарев.
Чиновник добавил, что 2026 году власти региона рассчитывают на поставку по одному экземпляру судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». В 2027 году должны получить два судна «Метеор М», которые, к слову, собираются запустить до Мариуполя, Керчи, Анапы и Ялты.