Власти Ростовской области планируют открыть водное сообщение с Мариуполем

— В целях расширения географии пассажирских перевозок ожидается поставка судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Эксплуатировать этот транспорт планируется в границах от Таганрога до Романовской, с перспективой организации перевозок до города Калач-на-Дону Волгоградской области, а также до Мариуполя, — сказал Виталий Кушнарев.