Разработана экологичная альтернатива фреону для холодильников

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Сплав на основе никеля, железа и галлия, легированный кобальтом и бором, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Это может стать экологичной заменой фреону, который используется в холодильниках, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Сибирского физико-технического института ТГУ установили, что сплав NiFeGa (Co) на основе никеля, железа и галлия, легированный кобальтом и бором, имеет обратимую деформацию и повышенную пластичность при температурах от 800 до 900 . Полученные из этого сплава заготовки любой формы могут применяться в создании твердотельных систем охлаждения, которые используются в холодильниках и тепловых насосах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что область применения подобного сплава широка: это бытовые и промышленные холодильники, тепловые насосы, микроэлектронные устройства, например, микрочипы в компьютерах и мобильных телефонах.
«В обществе сейчас все чаще слышен запрос об экологической альтернативе фреонам, которые используются в холодильниках. Помимо экологической безопасности, новые материалы для холодильников должны обладать высокой охлаждающей способностью в широком интервале рабочих температур и длительным сроком эксплуатации. Такими свойствами могут обладать сплавы Гейслера с памятью формы», — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ, доктора физико-математических наук Елены Панченко.
Ученые исследовали, как изменяется структура сплава при повышенных температурах. Испытания показали, что в диапазоне от плюс 800 до плюс 900 сплав обладает высокой пластичностью — более 80%, и при этом его легко деформировать — достаточно приложить механическую нагрузку в 50 раз меньшую, чем при комнатной температуре. Это решает ключевые моменты получения дешевых заготовок из таких сплавов с однородной структурой и позволяет исключить их растрескивание при эксплуатации.
Исследования прошли при грантовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds (Q1).