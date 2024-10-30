Разработана экологичная альтернатива фреону для холодильников

Ученые исследовали, как изменяется структура сплава при повышенных температурах. Испытания показали, что в диапазоне от плюс 800 до плюс 900 сплав обладает высокой пластичностью — более 80%, и при этом его легко деформировать — достаточно приложить механическую нагрузку в 50 раз меньшую, чем при комнатной температуре. Это решает ключевые моменты получения дешевых заготовок из таких сплавов с однородной структурой и позволяет исключить их растрескивание при эксплуатации.