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Жители Нижнего Тагила пожаловались на серый цвет воды из крана

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Тагилстрой пожаловались на воду из крана.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Тагилстрой пожаловались на серый цвет воды, которая идет из крана. Информация об этом появилась 26 октября 2024 года в группе «Черный список Тагила» во «ВКонтакте».

— Такого качества бежит вода. Тагилстрой. Как люди должны пить — не понимаю, — негодует один из жителей района.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службы «Водоконал-НТ» и администрации Нижнего Тагила. На момент публикации ответ по теме не удалось получить ни у одного из ведомств.

Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на отсутствие горячей воды в течение всего лета этого года. Отмечалось, что вода либо идет грязная, либо ее вообще нет. Как заявили в ресурсоснабжающей компании, это связано с высоким уровнем износа тепловых сетей.

ЖКХ