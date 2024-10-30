Жители Нижнего Тагила пожаловались на серый цвет воды из крана

Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на отсутствие горячей воды в течение всего лета этого года. Отмечалось, что вода либо идет грязная, либо ее вообще нет. Как заявили в ресурсоснабжающей компании, это связано с высоким уровнем износа тепловых сетей.