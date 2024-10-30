Жители Нижнего Тагила пожаловались на серый цвет воды из крана

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Тагилстрой пожаловались на серый цвет воды, которая идет из крана. Информация об этом появилась 26 октября 2024 года в группе «Черный список Тагила» во «ВКонтакте».
— Такого качества бежит вода. Тагилстрой. Как люди должны пить — не понимаю, — негодует один из жителей района.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службы «Водоконал-НТ» и администрации Нижнего Тагила. На момент публикации ответ по теме не удалось получить ни у одного из ведомств.
Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на отсутствие горячей воды в течение всего лета этого года. Отмечалось, что вода либо идет грязная, либо ее вообще нет. Как заявили в ресурсоснабжающей компании, это связано с высоким уровнем износа тепловых сетей.