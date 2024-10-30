Белорус прятал в гараже 5 тонн контрабандного сыра из ЕС, чтобы продать в России

Так, во время оперативно-розыскных мероприятий брестскими таможенниками было обнаружено и изъято у одного из фигурантов противоправной схемы пять тонн сыра, произведенного в Евросоюзе. Брестчанин прятал у себя в гараже коммерческую партию сыра, планируя с подельниками ввезти товар на территорию ЕАЭС и нелегально продать в России.