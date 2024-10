Flying Lotus неожиданно выпустил мини-альбом Spirit Box

В восьмитрековом студийнике оказались уже выходившие ранее композиции Garmonbozia и Ingo Swann. Также на пластинке, смешивающей хип-хоп, джаз, хаус и электронику, есть фиты с R&B-певицей Доун Ричард (Let Me Cook) и индийским R&B-исполнителем Сидом Шрирамом (The Lost Girls).