С начала года жители Башкирии взяли в кредит более 392 млрд рублей

Жители Башкирии с начала года взяли более 1,5 млн займов у банков. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Общая сумма кредитов составила с января по сентябрь 392,1 млрд рублей, что на 45,4 млрд меньше показателей прошлого года за аналогичный период.