С начала года жители Башкирии взяли в кредит более 392 млрд рублей

Жители Башкирии с начала года взяли более 1,5 млн займов у банков. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Общая сумма кредитов составила с января по сентябрь 392,1 млрд рублей, что на 45,4 млрд меньше показателей прошлого года за аналогичный период.
Чаще всего и суммы больших размеров жители Башкирии берут на покупку жилья: ипотечных кредитов было одобрено на 137,6 млрд рублей. На покупку автомобиля жители республики взяли в кредит 49,2 млрд рублей.
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