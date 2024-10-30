В МФЦ Ленобласти стали предоставлять новую услугу

В многофункциональных центрах (МФЦ) Ленинградской области появилась новая услуга для участников специальной военной операции и их семей. Они могут обменять земельный сертификат на денежную выплату в размере 400 тысяч рублей.
Сертификаты на земельные участки военнослужащие получают при заключении контракта вне зависимости от места регистрации. Однако есть условие — контракт заключен после 1 июня 2023 года или же военнослужащий получил государственные награды за участие в боевых действиях.
Земельный сертификат можно обменять, начиная со дня, следующего за днем окончания действия контракта, для родственников погибших граждан — со дня гибели при условии, что сертификат не был реализован. Подробнее — на сайте МФЦ, — передает пресс-служба администрации Ленобласти.