МВД: с начала года число нелегальных мигрантов в России выросло на 40%

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что с начала 2024 года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, возросло почти на 40%. По состоянию на 1 октября в стране находится 740 тыс. мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания, отметил он.