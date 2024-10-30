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МВД: с начала года число нелегальных мигрантов в России выросло на 40%

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что с начала 2024 года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, возросло почти на 40%. По состоянию на 1 октября в стране находится 740 тыс. мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания, отметил он.

Источник: РИА "Новости"

Колокольцев представил статистику ведомства на заседании коллегии, посвященной теме миграции. Согласно данным министерства, по состоянию на начало октября в России находится более 6,5 млн иностранных граждан.

В этом году срок пребывания в стране сокращен более чем для 7 тыс. иностранцев, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Гражданства лишены более 1,2 тыс. лиц.

За период с 2015 по 2023 год доля незаконно находящихся в России мигрантов снизилась в четыре раза. За это время количество преступлений, к которым причастны иностранцы, уменьшилось на 20%.

22 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с начала 2024 года депутаты приняли семь законов, регулирующих миграционную политику. Сейчас рассматривается еще шесть. Ожидается, что до декабря Госдума в общей сложности примет 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.