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В Крыму выловили почти 30 тысяч тонн рыбы на Черном и Азовском морях

В Азовском и Черном море выловили около 30 тысяч тонн рыбы в этом году.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в акваториях Черного и Азовского морей удалось выловить 26,8 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

«Этот показатель свидетельствует о значительной активности рыбной отрасли в регионе, который включает как Черное, так и Азовское моря», — считают в правительстве РК.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что правительство России выделило 44 миллиона рублей на поддержку рыбохозяйственной отрасли в Республике Крым. Еще 174 миллиона рублей получил Севастополь. За счет этих денег компании отрасли смогут компенсировать часть затрат на зарплату работников и социальные отчисления.

экология