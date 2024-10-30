Перекрытие дорог в Москве 31 октября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В 20:00 31 октября ограничат автомобильное движение на одной полосе Подкопаевского переулка. Здесь проводятся реставрационные работы. В Дептрансе Москвы сообщили, что проехать по данному участку можно будет уже с 03:00 1 ноября.
Одну полосу дороги с 31 октября по 28 декабря 2024 года закроют на улице Константина Царева, где проводится реконструкция коммуникаций.
31 октября 2024 года сохранятся ограничения автомобильного движения по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Реставрация исторических памятников продлится до 26 апреля 2025 года, когда проезд для автомобилей восстановят.
На Шелепихинской набережной 31 октября автомобилисты не смогут использовать полосы дороги для движения из-за проводимых инженерных работ. Движение здесь восстановят только 25 августа 2025 года.
Одна из полос Фрунзенской набережной будет перекрыта в связи с работами по ремонту инженерных сетей до 20 мая 2025 года. Поэтому 31 октября автомобилистам придется следовать по оставшимся свободными полосам проезжей части.
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Объездные маршруты
С целью избежать пробок автомобилистам рекомендовано следовать по объездным путям. На всех перечисленных улицах останутся свободными полосы, по которым и могут ехать машины во время перекрытия отдельных участков проезжей части.