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Перекрытие дорог в Москве 31 октября 2024

31 октября 2024 года планируется перекрытие дорог в городе Москве из-за работ по реставрации зданий и ремонту коммуникаций, сообщает департамент транспорта мэрии.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожные работы.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В 20:00 31 октября ограничат автомобильное движение на одной полосе Подкопаевского переулка. Здесь проводятся реставрационные работы. В Дептрансе Москвы сообщили, что проехать по данному участку можно будет уже с 03:00 1 ноября.

Схема ограничения движения в Подкопаевском переулке.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Одну полосу дороги с 31 октября по 28 декабря 2024 года закроют на улице Константина Царева, где проводится реконструкция коммуникаций.

Схема ограничения движения в районе Светлого проезда.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

31 октября 2024 года сохранятся ограничения автомобильного движения по одной из полос на Большой Никитской улице и в Леонтьевском переулке. Реставрация исторических памятников продлится до 26 апреля 2025 года, когда проезд для автомобилей восстановят.

Схема ограничения движения в Леонтьевском переулке.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

На Шелепихинской набережной 31 октября автомобилисты не смогут использовать полосы дороги для движения из-за проводимых инженерных работ. Движение здесь восстановят только 25 августа 2025 года.

Схема ограничения движения на Шелепихинской набережной.
Источник: Телеграм-канал столичного департамента транспорта

Одна из полос Фрунзенской набережной будет перекрыта в связи с работами по ремонту инженерных сетей до 20 мая 2025 года. Поэтому 31 октября автомобилистам придется следовать по оставшимся свободными полосам проезжей части.

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Объездные маршруты

С целью избежать пробок автомобилистам рекомендовано следовать по объездным путям. На всех перечисленных улицах останутся свободными полосы, по которым и могут ехать машины во время перекрытия отдельных участков проезжей части.