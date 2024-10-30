В РФ предположили возможность существования нейтронных звезд с массой выше предела

По информации пресс-службы, ученые ЮФУ, отходя от общепринятой теории о том, что вещество нейтронных звезд состоит из стабильных нейтронов, предположили, что на таких плотностях может происходить переход в так называемое «цвето-ароматное» состояние. «В этом состоянии протоны и нейтроны, из которых состоят атомные ядра, могут разлагаться на кварки, образуя гигантскую “сверхтекучую кварковую каплю”. Интересно, что в этом состоянии участвуют не только легкие кварки, но и более тяжелые кварки “странности”, которые оказываются стабильными в таких условиях», — говорится в сообщении.