В РФ предположили возможность существования нейтронных звезд с массой выше предела

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Индии предложили новую модель компактных звезд, согласно которой возможно существование нейтронных звезд, масса которых превышает принятые пределы. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета (ЮФУ).
«Разработанная модель позволяет предсказать существование звезд с массами, заметно превышающими пределы, принятые для нейтронных звезд. Это открытие может привести к пересмотру данных наблюдений за такими объектами и их интерпретации», — говорится в сообщении.
Звезды в процессе эволюции проходят через стадии, на которых их вещество сжимается до чрезвычайно высоких плотностей, что приводит к уменьшению их размеров, делает их компактными. Результатом сжатия массивных звезд является их превращение в черные дыры, а звезд, масса которых меньше, чем 2−3 Солнца, — образование нейтронных звезд.
По информации пресс-службы, ученые ЮФУ, отходя от общепринятой теории о том, что вещество нейтронных звезд состоит из стабильных нейтронов, предположили, что на таких плотностях может происходить переход в так называемое «цвето-ароматное» состояние. «В этом состоянии протоны и нейтроны, из которых состоят атомные ядра, могут разлагаться на кварки, образуя гигантскую “сверхтекучую кварковую каплю”. Интересно, что в этом состоянии участвуют не только легкие кварки, но и более тяжелые кварки “странности”, которые оказываются стабильными в таких условиях», — говорится в сообщении.
По словам главного научного сотрудника НИИ Физики ЮФУ Максима Хлопова, такое описание не только является реалистичным, но и приводит к новым выводам о возможных свойствах компактных звезд.
Результаты исследования опубликованы в журнале Chinese Journal of Physics.