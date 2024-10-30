Генпрокуратура: вступил в силу приговор по делу о заговоре для захвата власти

В Генеральной прокуратуре сообщили о вступлении в силу приговора по уголовному делу о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Сообщается, что по жалобам защитников обвиняемых Котова, Дмитренка, Вильского, Карач, Цепкало и обвиняемого Вильского судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда с участием прокурора рассматривалось в апелляционном порядке уголовное дело о заговоре с целью госпереворота.
Так, Брестский облсуд с учетом представленных стороной гособвинения доказательств признал виновными в совершении указанного преступления граждан Беларуси Анатолия Котова, Вадима Дмитренка, Евгения Вильского, Ольгу Карач и Веронику Цепкало, которые скрылись от органов уголовного преследования и суда в ЕС. Также Котова признали виновным в руководстве экстремистским формированием, содействии экстремистской деятельности, и приговорили к лишению свободы на 12 лет и штрафу 600 тысяч белорусских рублей.
Отмечается, что Дмитренка, Вильского, Карач и Цепкало Веронику признали виновными в участии в экстремистском формировании, Вильского и Дмитренка — в содействии экстремистской деятельности, Карач и Цепкало Веронику — в дискредитации Беларуси, Цепкало Веронику — в клевете в отношении президента Беларусь, соединенной с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.
По совокупности преступлений Вильский, Карач и Цепкало Вероника приговорены к лишению свободы на 12 лет каждый и штрафам (Карач — 600 тысяч белрублей, Вильский — 480 тысяч белрублей, Цепкало Вероника — 40 тысяч белрублей). Кроме того, Вильского лишили воинского звания «капитан запаса». Обвиняемого Дмитренка по совокупности преступлений и приговоров приговорили к заключению на 12 лет и штрафу 440 тысяч белрублей.
Сторона защиты утверждала о незаконности и необоснованности приговора суда первой инстанции. В свою очередь прокурор обратил внимание на соблюдение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальный закон и доказанность вины обвиняемых.
В итоге апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда оставило без изменение приговор суда первой инстанции, не удовлетворив апелляционные жалобы.
Приговор вступил в законную силу.
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