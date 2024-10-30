Генпрокуратура: вступил в силу приговор по делу о заговоре для захвата власти

По совокупности преступлений Вильский, Карач и Цепкало Вероника приговорены к лишению свободы на 12 лет каждый и штрафам (Карач — 600 тысяч белрублей, Вильский — 480 тысяч белрублей, Цепкало Вероника — 40 тысяч белрублей). Кроме того, Вильского лишили воинского звания «капитан запаса». Обвиняемого Дмитренка по совокупности преступлений и приговоров приговорили к заключению на 12 лет и штрафу 440 тысяч белрублей.