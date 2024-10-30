Огромные волны, подтопления и сильный ветер: 1 ноября в Калининградскую область нагрянет циклон «Мартина»

В пятницу, 1 ноября, в регион нагрянет циклон «Мартина». Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Усиление юго-западного ветра начнётся к вечеру на побережье, западном и северном направлениях. Ожидаются порывы до 15−20 м/с в Калининграде и области и до 23−25 м/с на побережье. В субботу в первой половине дня ветер немного ослабнет (до 17−20 м/с). В воскресенье циклон снова усилит порывы до 16−20 м/с.
«В пятницу возможно падение веток, деревьев и различных конструкций. Пиковые значения в 23−25 м/с наиболее вероятны на северном побережье по линии Зеленоградск — Куршская коса. Высота волн достигнет 4−4,5 метров. Штормовое воздействие западных ветров приведёт к повышению уровня воды в заливах и реках. Не исключены подтопления низменностей в прибрежной зоне», — уточнили синоптики.