Огромные волны, подтопления и сильный ветер: 1 ноября в Калининградскую область нагрянет циклон «Мартина»

Усиление юго-западного ветра начнётся к вечеру на побережье, западном и северном направлениях. Ожидаются порывы до 15−20 м/с в Калининграде и области и до 23−25 м/с на побережье. В субботу в первой половине дня ветер немного ослабнет (до 17−20 м/с). В воскресенье циклон снова усилит порывы до 16−20 м/с.