В Ростовской области на школьное питание предусмотрели более 2 млрд рублей

В 2024 году в бюджете Ростовской области на горячее питание для школьников предусмотрели 2 млрд 357,4 млн рублей. Об этом на заседании в правительстве региона сообщила министр общего и профессионального образования Дона Тамара Шевченко.
По словам министра, все муниципалитеты получили субсидию на бесплатное горячее питание для обучающихся 5−11 классов из многодетных семей и членов семей участников СВО.
Параллельно с обеспечением питания обновляется технологическое оборудование пищеблоков. Например, в 2024 году подобные работы коснулись 141 образовательного учреждения.
Кроме этого, на Дону внедряются новые электронные системы организации учета и заказа питания. Подобные программы автоматизируют взаимодействие школ с поставщиками, а также помогают родителям контролировать питание детей — при покупке ребенком продуктов питания мамам и папам приходят соответствующие уведомления.
Успешный опыт цифровизации в сфере питания отмечается в Ростове-на-Дону, Аксайском и Сальском районах. Губернатор поставил задачу последовать примеру этих муниципалитетов.
— Если система дает возможность видеть качество и количество питания детей, то она нужна и важна, — подчеркнул Василий Голубев.
Напомним, бесплатное горячее питание для учеников 1−4 классов во всех школах Ростовской области предоставляется с 1 сентября 2020 года.