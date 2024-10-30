Лучшие фото 30 октября

В Буэнос-Айресе состоялся ответный матч полуфинала Копа Либертадорес между аргентинским «Ривер Плейт» и бразильским «Атлетико Минейро». Эта игра запомнилась невероятной атмосферой — фанаты «Ривер Плейт» устроили перед игрой перфоманс. Матч закончился 0:0, а на выезде «Ривер Плейт» потерпел поражение 0:3.
Император Японии Нарухито, императрица Масако, наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико, принцесса Айко и принцесса Како на традиционном осеннем садовом приеме в императорском саду дворца Акасака в Токио.
Птицы пролетают над токсичной пеной, плывущей по реке Ямуна в Нью-Дели.
Жители убираются рядом с автомобилями, смытыми наводнением в испанской Валенсии. На юг Испании обрушились дожди, ставшие причиной сильного наводнения. Погибли не менее 50 человек.
Посетительница на открытии выставки «Передвижники» в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве.
Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе.
Автомобили китайских производителей перед погрузкой на экспорт в порту Яньтай в китайской провинции Шаньдун.
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