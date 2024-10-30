Лучшие фото 30 октября

В Буэнос-Айресе состоялся ответный матч полуфинала Копа Либертадорес между аргентинским «Ривер Плейт» и бразильским «Атлетико Минейро». Эта игра запомнилась невероятной атмосферой — фанаты «Ривер Плейт» устроили перед игрой перфоманс. Матч закончился 0:0, а на выезде «Ривер Плейт» потерпел поражение 0:3.