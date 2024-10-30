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Лучшие фото 30 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

В Буэнос-Айресе состоялся ответный матч полуфинала Копа Либертадорес между аргентинским «Ривер Плейт» и бразильским «Атлетико Минейро». Эта игра запомнилась невероятной атмосферой — фанаты «Ривер Плейт» устроили перед игрой перфоманс. Матч закончился 0:0, а на выезде «Ривер Плейт» потерпел поражение 0:3.

Источник: Reuters

Император Японии Нарухито, императрица Масако, наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико, принцесса Айко и принцесса Како на традиционном осеннем садовом приеме в императорском саду дворца Акасака в Токио.

Источник: Reuters

Птицы пролетают над токсичной пеной, плывущей по реке Ямуна в Нью-Дели.

Источник: AP 2024

Жители убираются рядом с автомобилями, смытыми наводнением в испанской Валенсии. На юг Испании обрушились дожди, ставшие причиной сильного наводнения. Погибли не менее 50 человек.

Источник: AP 2024

Посетительница на открытии выставки «Передвижники» в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе.

Источник: РИА "Новости"

Автомобили китайских производителей перед погрузкой на экспорт в порту Яньтай в китайской провинции Шаньдун.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Традиционный ритуал изгнания злых духов «Нгеребег» в Гианьяре на острове Бали.

Источник: MADE NAGI/EPA/ТАСС