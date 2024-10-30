В Иркутске провели операции на сердце с помощью ангиографа

Врачи Иркутской областной детской больницы прооперировали двух девочек с помощью ангиографа. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новое оборудование медики получили только в марте 2024 года. Чтобы аппарат можно было использовать, в больнице открыли отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики.
— Мы делаем лишь один прокол бедренной артерии. С помощью специального микроинструмента имплантируем спираль и закрываем проток. После операции у пациента не остается никаких шрамов. В течение суток ребенок соблюдает строгий постельный режим, затем снимается повязка, и ребенок может заниматься полноценной физической активностью, — говорит заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ширкин Максим.
30 октября были прооперированы сердца двух девочек трех и семи лет. У них одинаковое заболевание, при котором сообщение между аортой и легочной артерией не закрывается. Из-за этого растет давление в артерии. Но с помощью ангиографа операции прошли успешно и заняли всего 10−15 минут.