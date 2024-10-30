В Иркутске провели операции на сердце с помощью ангиографа

30 октября были прооперированы сердца двух девочек трех и семи лет. У них одинаковое заболевание, при котором сообщение между аортой и легочной артерией не закрывается. Из-за этого растет давление в артерии. Но с помощью ангиографа операции прошли успешно и заняли всего 10−15 минут.