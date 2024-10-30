Стало известно имя самой богатой британской знаменитости до 30 лет

Поп-исполнитель занял первое место в рейтинге от журнала Heat.
Состояние звезды оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Heat. При этом в 2016 году после приостановки деятельности группы One Direction Гарри прочили только 37 миллионов.
На втором месте оказалась певица Дуа Липа со 104 миллионами. В десятке самых обеспеченных также значатся артисты Льюис Капальди (30,4 миллиона), Джорджа Смит (13,7 миллиона) и Сэм Фендер (13,1 миллиона).
Ранее самой богатой женщиной-музыкантом в мире признали Тейлор Свифт. Ее состояние составляет 1,6 миллиарда долларов.