Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 31 октября 2024

В Красносельском районе из-за ремонтных работ на один день 31 октября частично ограничат проезд автомобилей по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от площади Воинской Славы до Нарвской улицы. Кроме того, закроют движение по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы к Нарвской улице.