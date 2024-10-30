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Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 31 октября 2024

31 октября 2024 года планируется перекрытие дорог в городе Санкт-Петербурге из-за работ по ремонту коммуникаций, сообщает Государственная административно-техническая инспекция северной столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожный знак "Въезд запрещен".
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Красносельском районе из-за ремонтных работ на один день 31 октября частично ограничат проезд автомобилей по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от площади Воинской Славы до Нарвской улицы. Кроме того, закроют движение по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы к Нарвской улице.

По Ланскому мосту в Приморском районе проезд автомобилей будет ограничен с 31 октября по 3 ноября 2024 года.

Продолжится действие дорожных ограничений и в Выборгском районе. Здесь 31 октября водители не смогут проехать по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского в связи с ремонтом трамвайных путей. На данном участке, сообщает ГАТИ, движение восстановят только 19 ноября 2024 года.

В Московском районе 31 октября сохраняется запрет на движение транспорта по улице Булавского от Киевской улицы до Черниговской улицы. Он продлится до 9 апреля 2026 года.

Объездные маршруты

В качестве объездных маршрутов в Красносельском районе рекомендовано использовать Гатчинское и Кингисеппское шоссе, а также улицы Красногорскую, Нарвскую, Свободы, Юных Пионеров, Гаражную, проспекты Ивангородский и Ленина.