Умер от одного удара: В Ростовской области осудили мужчину, который убил сына

В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил 28-летнего сына. Происшествие случилось в Шахтах в августе.
По предварительным данным, отношения между 50-летним шахтинцем и его взрослым сыном давно были натянутыми. Время от времени у них случались конфликты.
В день преступления родственники были дома. В какой-то момент между ними снова вспыхнул очередной конфликт. По версии следствия, во время словесной перепалки глава семьи схватил кухонный нож и набросился на сына. От одного удара молодой человек скончался на месте.
Подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», его отправили под стражу.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Александр ГЛУЗ.
В сентябре расследование уголовного дело было завершено. А на днях Шахтинский городской суд вынес дончанину приговор.
— Приговором суда назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в управлении следственного комитета по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, 2 октября в Ростове вынесли приговор по громкому делу об убийстве восьмимесячной девочки в Суворовском районе. В преступлении обвиняли молодых родителей ребенка. По версии следствия, супруги расправились с младенцем и попытались замести следы. Женщина позвонила в полицию и заявила о похищении ребенка. Правоохранители проверили квартиру пары и обнаружили на кухне останки малышки.
Во время расследования дела и судебного процесса супруги обвиняли в убийстве друг друга. Однако оба получили реальные сроки. Мать девочки приговорили к 13 годам колонии общего режима, отца — к 15 годам колонии строгого режима.