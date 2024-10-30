Как избавиться от навязчивых мыслей о человеке после неудачных отношений или безответной любви

Если человек был для вас значимой фигурой, мысли о нем могут помочь вам лучше понять собственные чувства и потребности. Например, осознать, какие качества в нем вас привлекли и почему, а также как с вами можно обращаться, а как — нельзя. Это способствует личностному росту и помогает увидеть, чего вы хотите или, наоборот, не хотите в будущих отношениях.