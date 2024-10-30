Массовое йодирование соли не потребует больших затрат

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Йодирование соли не потребует высоких затрат, его возможно обеспечить на производстве. Такое мнение высказали ТАСС специалисты завода компании «Варница», производящего соль «экстра» в Калининградской области.
«Йодирование пищевой соли возможно и без больших затрат на производство. Для этого необходима добавка 20−40 мг йодата калия на 1 кг соли. Стоимость йодата калия 50 рублей за 1 кг, или 5 копеек за грамм. Расход на 1 тонну соли — 20 грамм или 1 рубль», — отметили на заводе.
Специалисты обратили внимание на особенности применения йодированной соли. Она, в частности, не используется для консервирования продуктов и в солениях. «В кулинарии применять йодированную соль рекомендуется после термической обработки продуктов. Йод улетучится при нагреве выше 98,7 градусов Цельсия», — пояснил собеседник ТАСС.
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала обратилась к Госдуме с просьбой вернуть практику йодирования соли в России, чтобы решить проблему дефицита йода у россиян. В поддержку йодирования пищевой соли выступила также Ассоциация «Руспродсоюз».
Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой педиатрии с курсом эндокринологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), врач-эндокринолог Юлия Самойлова ранее ТАСС, что йодирование соли является хорошей массовой профилактикой йододефицита. По ее словам, йодированная соль противопоказана только тем, у кого есть аллергическая реакция на йод, йодированная соль также не показана пациентам с аденомой щитовидной железы и раком.