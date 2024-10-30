Массовое йодирование соли не потребует больших затрат

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой педиатрии с курсом эндокринологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), врач-эндокринолог Юлия Самойлова ранее ТАСС, что йодирование соли является хорошей массовой профилактикой йододефицита. По ее словам, йодированная соль противопоказана только тем, у кого есть аллергическая реакция на йод, йодированная соль также не показана пациентам с аденомой щитовидной железы и раком.