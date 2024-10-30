Житель Ростовской области разбил лопатой чужую машину

Житель Ростовской области короткой лопатой разбил чужую машину, и после этого его увезли сотрудники полиции. Об этом рассказали в социальных сетях.
Сегодня, 30 октября, произошедшее прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону. В полиции уточнили, что инцидент произошел в Аксайском районе, пострадавшей оказалась местная жительница.
— Правоохранителей вызвали во двор многоквартирного дома в поселке Верхнетемерницком. Мужчина на почве бытового конфликта нанес местной жительнице травмы и повредил ее автомобиль. После этого он был доставлен в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Известно, что в отношении нарушителя спокойствия составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Сейчас мужчина находится под административным арестом. По произошедшему еще проводят проверку, выясняется степень ущерба.