Житель Ростовской области разбил лопатой чужую машину

— Правоохранителей вызвали во двор многоквартирного дома в поселке Верхнетемерницком. Мужчина на почве бытового конфликта нанес местной жительнице травмы и повредил ее автомобиль. После этого он был доставлен в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.