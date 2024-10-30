В Омске ищут подрядчика для уборки метромоста от снега

Согласно условиям тендера, компания-победитель должна будет очищать дороги и обочины от снега, при необходимости посыпать их песком. Также необходимо следить за состоянием тротуаров, убирать с них лёд, снег и мусор. Согласно заказу компания займётся содержанием метромоста, включая подходы к нему с обеих сторон, эстакаду и транспортную развязку у парка Победы.