В Омске ищут подрядчика для уборки метромоста от снега

В Омске объявили тендер на очистку дорог и конструкций метромоста. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Работы должны быть выполнены до 20 декабря.
Согласно условиям тендера, компания-победитель должна будет очищать дороги и обочины от снега, при необходимости посыпать их песком. Также необходимо следить за состоянием тротуаров, убирать с них лёд, снег и мусор. Согласно заказу компания займётся содержанием метромоста, включая подходы к нему с обеих сторон, эстакаду и транспортную развязку у парка Победы.
Кроме того, подрядчик должен будет заменить щитки дорожных знаков, стойки и светоотражающие элементы на ограждении. Отметим, что в настоящее время Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска также ищет подрядчика для капитального ремонта моста через реку Тентис в Усть-Ишимском районе.