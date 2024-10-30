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На Крымском мосту почти в четыре раза выросла очередь со стороны Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла почти в четыре раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Очередь к досмотровым пунктам у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти в среду днем. По состоянию на 14 часов проезда со стороны Керчи ожидали 35 автомобилей.

Движение транспорта по Крымскому мосту сейчас разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.

Оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра, автомобильных очередей в этот период почти всегда нет. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.