ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка

В Центральную избирательную комиссию 30 октября представлены документы о регистрации еще двух инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку еще двух претендентов в кандидатов на президентский пост, передает БелТА.
Так, поданы документы инициативной группы на выдвижения Александра Хижняка, который является председателем Республиканской партии труда и справедливости. Хижняк подал документы в ЦИК лично.
Также лично в ЦИК представил документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Напомним, Гайдукевич является председателем Либерально-демократической партии Беларуси.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
И президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Ранее ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента. Также ЦИК отказал в регистрации инициативных групп двух кандидатов в президенты.
Тем временем белорусский президент продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года.