Рэпер Слава КПСС представил трек «Медные трубы»

В сингле Слава в своей хлесткой манере грустно высмеивает современную творческую индустрию с ее продажностью и вторичностью. В лирике упоминаются музыканты Егор Летов, Янка Дягилева, Борис Усов из «Соломенных енотов» и Роман Сидоров, игравший в группах «Старуха Мха», Der Golem и других.