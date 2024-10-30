В МФТИ заявили, что система моделирования торосов сделает судоходство в Арктике безопаснее

Как отмечают Фаворская и ее коллеги, в последние годы российские и зарубежные исследователи начали активно изучать то, как устроены различные формы отложений льда в морских регионах российской и зарубежной Арктики. В их число входят как айсберги, так и другие структуры, такие как торосы, нагромождения льдин, возникающие в результате сжатия и разламывания ледового щита, а также стамухи — большие льдины или торосы, сидящие на мели.