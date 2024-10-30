В Крым идут морозы

При этом, по ее словам, до конца октября ожидается переменная облачность. Местами в дневные часы возможны небольшие локальные дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. В пятницу, 1 ноября, еще будет тепло. Ночью +7…+10, на побережье до +12 градусов, а днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов, ветер западный, до 17 метров в секунду.