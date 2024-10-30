В Крым идут морозы

«Морозы придут в Крым в начале следующей недели. Так, ночью 4 ноября ожидается от +1 тепла до 4 градусов мороза. Днем в понедельник воздух прогреется всего до + 5…+10 градусов», — сказала Степанова.
При этом, по ее словам, до конца октября ожидается переменная облачность. Местами в дневные часы возможны небольшие локальные дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. В пятницу, 1 ноября, еще будет тепло. Ночью +7…+10, на побережье до +12 градусов, а днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов, ветер западный, до 17 метров в секунду.
«В субботу, 2 ноября, днем еще будет тепло, до +15…+21, но уже к вечеру юго-западный ветер усилится до 15−20 метров в секунду. А в ночь со 2 на 3 ноября погода резко изменится, пройдет холодный арктический фронт, ожидаются небольшие осадки, в горах со снегом», — уточнила синоптик.
Грядущие выходные будут прохладными, столбики термометров покажут всего +1…+6 градусов ночью и до +3…+9 градусов днем, отметила она.
Ранее о том, что последняя неделя октября порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.