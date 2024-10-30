Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024

Отопление отключат в части домов трех округов Иркутска 31 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Очередное отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024 затронет часть домов сразу в трех округах. Как сообщил оператор тепловых сетей города, такая мера необходима для ремонта тепловых сетей. В будущем это может предотвратить аварии.

Отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Румянцева 55, Безбокова 12, Карла Либкнехта 17а, Иосифа Уткина 13, — сказано в сообщении.

Так, отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024 затронет часть домов в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Тепла не будет с девяти утра и до самого вечера. Ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно ниже в фотокарточке.

Отопление отключат в части домов трех округов Иркутска 31 октября. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.