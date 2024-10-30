Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024

Так, отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024 затронет часть домов в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Тепла не будет с девяти утра и до самого вечера. Ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно ниже в фотокарточке.