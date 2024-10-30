Рассказываем, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024

Очередное отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024 затронет часть домов сразу в трех округах. Как сообщил оператор тепловых сетей города, такая мера необходима для ремонта тепловых сетей. В будущем это может предотвратить аварии.
Отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Румянцева 55, Безбокова 12, Карла Либкнехта 17а, Иосифа Уткина 13, — сказано в сообщении.
Так, отключение отопления в Иркутске 31 октября 2024 затронет часть домов в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Тепла не будет с девяти утра и до самого вечера. Ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно ниже в фотокарточке.
Отопление отключат в части домов трех округов Иркутска 31 октября. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.