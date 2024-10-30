Жители Башкирии, взяв ипотеку, переплатят за однушку в Уфе полторы ее стоимости

Если купить студию по текущим условиям, оформив кредит на 10 лет и имея 665 тысяч рублей для первоначального взноса, то ежемесячно придется отдавать 64,3 тысячи рублей. За годы платежей переплата составит 5,061 млн рублей. В итоге крохотная студия обойдется уже в 8,3 млн рублей, посчитали в UfacityNews.ru.