Жители Башкирии, взяв ипотеку, переплатят за однушку в Уфе полторы ее стоимости

Стало известно, сколько жители Башкирии переплатят за уфимскую однушку, если возьмут ее в ипотеку под 27% годовых. Так, жилплощадь в 26 квадратных метров сейчас в столице Башкирии стоит примерно 3,3 млн рублей.
Если купить студию по текущим условиям, оформив кредит на 10 лет и имея 665 тысяч рублей для первоначального взноса, то ежемесячно придется отдавать 64,3 тысячи рублей. За годы платежей переплата составит 5,061 млн рублей. В итоге крохотная студия обойдется уже в 8,3 млн рублей, посчитали в UfacityNews.ru.
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