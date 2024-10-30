Последние новости к вечеру 30 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 октября 2024 года.
Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе
Президент Турции раскритиковал исламский мир за слабую реакцию на действия Израиля в Газе, назвав бездействие «угасанием человечности».
Зеленский обвинил Запад в утечке информации о ракетах Tomahawk
Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальный запрос Украины к США на дальнобойные ракеты Tomahawk, отметив, что утечка подрывает доверие между партнерами.
В России на 40 процентов выросло число нелегальных мигрантов
С начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России увеличилось на 40%, достигнув 740 тыс. человек, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя
В администрации президента России не обсуждают ограничение продажи алкоголя, сообщил Дмитрий Песков, комментируя инициативу Вологодской области о сокращении времени торговли.
Дума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
Госдума отклонила инициативу ЛДПР об отмене обязательного ЕГЭ и введении выбора между ЕГЭ и традиционными экзаменами, поскольку это создаст неравные условия и нарушит единство оценки знаний выпускников.