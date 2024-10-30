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Последние новости к вечеру 30 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 30 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 30 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 октября 2024 года.

Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе

Источник: Reuters

Президент Турции раскритиковал исламский мир за слабую реакцию на действия Израиля в Газе, назвав бездействие «угасанием человечности».

Зеленский обвинил Запад в утечке информации о ракетах Tomahawk

Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальный запрос Украины к США на дальнобойные ракеты Tomahawk, отметив, что утечка подрывает доверие между партнерами.

В России на 40 процентов выросло число нелегальных мигрантов

Источник: РИА "Новости"

С начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России увеличилось на 40%, достигнув 740 тыс. человек, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя

В администрации президента России не обсуждают ограничение продажи алкоголя, сообщил Дмитрий Песков, комментируя инициативу Вологодской области о сокращении времени торговли.

Дума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

Госдума отклонила инициативу ЛДПР об отмене обязательного ЕГЭ и введении выбора между ЕГЭ и традиционными экзаменами, поскольку это создаст неравные условия и нарушит единство оценки знаний выпускников.