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Власти Ростова ответили по ситуации замглавы администрации города по соцвопросам

В Ростове прокомментировали ситуацию относительно замглавы администрации по соцвопросам.
Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сейчас находится в отпуске, сообщили в пресс-службе мэрии.

— В настоящее время Елена Кожухова находится в отпуске, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Слухи о возможной отставке управленца не уточнили. Напомним, ранее ряд СМИ представили неподтвержденную информацию о том, что специалист может покинуть пост по собственному желанию.

Елена Кожухова в должности замглавы отвечает за направление, связанное с социальными вопросами с 24 апреля 2017 года. До этого специалист также занимала посты заместителя главы администрации и была директором городского департамента социальной защиты населения.

На муниципальной службе в Ростове-на-Дону Елена Кожухова состоит с 1998 года. Имеет высшее образование. Окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.