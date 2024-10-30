Власти Ростова ответили по ситуации замглавы администрации города по соцвопросам

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сейчас находится в отпуске, сообщили в пресс-службе мэрии.
— В настоящее время Елена Кожухова находится в отпуске, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Слухи о возможной отставке управленца не уточнили. Напомним, ранее ряд СМИ представили неподтвержденную информацию о том, что специалист может покинуть пост по собственному желанию.
Елена Кожухова в должности замглавы отвечает за направление, связанное с социальными вопросами с 24 апреля 2017 года. До этого специалист также занимала посты заместителя главы администрации и была директором городского департамента социальной защиты населения.
На муниципальной службе в Ростове-на-Дону Елена Кожухова состоит с 1998 года. Имеет высшее образование. Окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.