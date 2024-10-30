НМГ объявила о запуске молодежного интерактивного сериала «Эвридей»

Национальная Медиа Группа (НМГ) запустит в производство интерактивный сериал под названием «Эвридей». О проекте на конференции «Медиабизнес» в Москве, где обсуждали ключевые тренды российского рынка кино, 30 октября рассказала генеральный директор холдинга НМГ Светлана Баланова.
«Он будет выходить каждый будний день на “VK Видео”. В 2025 году он выйдет, и этот сериал будет про молодежь, для молодежи», — объявила Светлана Баланова.
Она сообщила, что серии будут короткими — от 8 до 10 минут.
«Производственный процесс будет выстроен таким образом, что он [сериал] сможет интерактивно включать в себя и реагировать на тренды и ситуации, которые будут возникать в то время, когда этот сериал будет выходить», — добавила генеральный директор холдинга.
Баланова также поделилась, чем НМГ планирует удивить зрителей в новом сезоне. В начале года выйдет российско-китайский фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина — приключенческий блокбастер с детективной и любовной линиями. Кинолента покажет историю двух послереволюционных государств. Фильм увидят и в Китае.
25 октября стало известно, что российский художественный фильм «Красный шелк» после обязательной процедуры согласования получил в Китае разрешение на совместное производство и принял приглашение на конференцию в КНР, посвященную копродукции.
В российский прокат «Красный шелк» выйдет 20 февраля 2025 года. Дата китайского проката будет известна позже.
До этого, 24 октября, гендиректор НМГ заявила, что телевидение дает людям возможность получать проверенные новости, актуальную информацию и радость от просмотра развлекательного контента.