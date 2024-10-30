В поликлиниках Ташкента появится новая должность — медицинский менеджер

В поликлиниках, особенно утром, бывает большой поток пациентов, создающий нагрузку на учреждение. Чтобы справляться с этим и повысить комфорт менеджеры будут помогать пациентам обращаться к нужным специалистам и направлять на необходимые обследования.
Как будет работать медицинский менеджер?
Медицинские менеджеры будут отбираться из числа опытных медсестер, обладающих хорошими коммуникативными навыками. Они помогут пациентам зарегистрироваться в электронной очереди, подскажут, к какому врачу нужно обратиться в зависимости от жалоб, и помогут сориентироваться по необходимым анализам. Это особенно важно для пожилых людей, которые не всегда знают, как пользоваться электронной системой записи и получения талонов.
Проще говоря, медицинский менеджер определяет маршрут пациента. Перед ними стоит задача быть вежливыми с приходящими в учреждение людьми, ведь обычно пациенты приходят в медицинское учреждение с болями и в подавленном настроении. Второе требование заключается в том, что медицинский менеджер должен обладать необходимыми знаниями и навыками, позволяющими отвечать на вопросы граждан. Он должен знать всю информацию о том, с какими заболеваниями к какому врачу обращаться, какие анализы и как сдавать, и так далее. Третье требование — это умение пользоваться электронной системой.
Основные задачи медицинских менеджеров
1. Направлять пациентов к нужным врачам. Медицинский менеджер знает, с какими заболеваниями и симптомами к какому врачу обратиться, где и как сдавать анализы.
2. Помогать с электронной системой. Не все пациенты, особенно пожилые, могут самостоятельно записаться на прием через электронную систему. Менеджеры помогают в этом вопросе, что позволяет минимизировать время ожидания.
3. Обеспечивать доброжелательную атмосферу. Задача медицинского менеджера — с вежливостью и уважением приветствовать каждого пациента, помочь ему сориентироваться в поликлинике и быстро попасть на прием.
Опыт, перенятый в Казани
Идея введения медицинских менеджеров появилась после рабочей поездки делегации из Ташкента в Татарстан. В Казани, где эта практика уже применяется, медицинские менеджеры играют важную роль в организации работы поликлиник и больниц. Они помогают оптимизировать потоки пациентов, облегчая работу врачей и ускоряя обслуживание.
На данный момент медицинские менеджеры уже начали работать в многопрофильных и семейных поликлиниках Ташкента, что особенно важно для густонаселенных районов с высокой посещаемостью. В будущем опыт планируется внедрить и в других регионах Узбекистана, чтобы система заработала на благо пациентов по всей стране.