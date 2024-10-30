В поликлиниках Ташкента появится новая должность — медицинский менеджер

Проще говоря, медицинский менеджер определяет маршрут пациента. Перед ними стоит задача быть вежливыми с приходящими в учреждение людьми, ведь обычно пациенты приходят в медицинское учреждение с болями и в подавленном настроении. Второе требование заключается в том, что медицинский менеджер должен обладать необходимыми знаниями и навыками, позволяющими отвечать на вопросы граждан. Он должен знать всю информацию о том, с какими заболеваниями к какому врачу обращаться, какие анализы и как сдавать, и так далее. Третье требование — это умение пользоваться электронной системой.