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Густой туман опустится на Самарскую область 30 и 31 октября

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 72% 761 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 30 октября 2024 года, Самарскую область в ближайшие 1−3 часа накроет густой туман. Молочная пелена опустится на регион вечером и сохранится на следующий день. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, он будет и утром 31 октября, — консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

В туман жителей региона просят обязательно соблюдать правила безопасности на дорогах. Водителям лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему на близкое расстояние. Это связано с тем, что транспортное средство может резко затормозить или остановиться, свернуть или поехать быстрее.