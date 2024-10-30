Густой туман опустится на Самарскую область 30 и 31 октября

В четверг, 30 октября 2024 года, Самарскую область в ближайшие 1−3 часа накроет густой туман. Молочная пелена опустится на регион вечером и сохранится на следующий день. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, он будет и утром 31 октября, — консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
В туман жителей региона просят обязательно соблюдать правила безопасности на дорогах. Водителям лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему на близкое расстояние. Это связано с тем, что транспортное средство может резко затормозить или остановиться, свернуть или поехать быстрее.