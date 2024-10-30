Группа Дэйва Ломбардо Venamoris выпустила трек Spiderweb

Песня c вокалом Паулы записана в нуарном стиле с использованием фортепиано и струнных, напоминающем классиков трип-хопа Portishead. Spiderweb сопроводил черно-белый «хеллоуинский» клип, в котором не обошлось без центрального образа композиции — паутины.