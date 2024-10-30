Лингвист предложил вариант русского перевода первого закона Ньютона

Эксперт согласился с позицией американского ученого, профессора философии Политехнического университета Виргинии Дэниела Хука, обсуждаемой в некоторых СМИ, в том числе российских. По мнению Хука, в привычной формулировке первого закона механики (как по-английски, так и по-русски), по которой тело остается в покое или движется равномерно, если на него не действует внешняя сила, слово «если» чрезмерно мягко или слабо передает мысль Исаака Ньютона.