Базовая ставка бюджетников повышается с 1 января 2025 года в Беларуси

В Беларуси уже с 1 января 2025 года повышается базовая ставка, которая напрямую влияет на размер оплаты труда работников бюджетной сферы. Помимо этого, именно базовая ставка — основа для расчета ряда зарплаты работников, которые приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.