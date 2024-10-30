Базовая ставка бюджетников повышается с 1 января 2025 года в Беларуси

В Беларуси уже с 1 января 2025 года повышается базовая ставка, которая напрямую влияет на размер оплаты труда работников бюджетной сферы. Помимо этого, именно базовая ставка — основа для расчета ряда зарплаты работников, которые приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Решение о повышении принято правительством Беларуси.
«С 1 января 2025 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере составит 270 белорусских рублей», — проинформировали в официальном телеграм-канале Совета министров.
Отметим, что на сегодняшний день и по 31 декабря 2024 года размер базовой ставки определен на уровне 253 белорусских рублей. Таким образом, увеличение составило 17 рублей или 6,7% в относительных величинах.
Ранее мы писали о том, что ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка (тут про это).